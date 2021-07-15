«Создадут проблему любому». В Сербии оценили опасность «Кайрата» для «Црвены Звезды» в матче ЛЧ

«Это большая пощечина для “Маккаби”, который уже мысленно был настроен на “Црвену Звезду”. Сейчас в Европе не осталось явно слабых команд. “Кайрат” показал, что у них достаточно мастерства для прохода в следующий раунд.



Я помню, что несколько лет назад “Кайрат” обыграл “Црвену Звезду”. Тогда сербские футболисты показывали не лучшую игру. Сейчас все по-другому. Команда за несколько туров до финиша выиграла чемпионат. У нее крепкий костяк и она настроена пробиться в групповой этап турнира. Первая игра пройдет в Казахстане, что является определенным преимуществом.



Я думаю, что “Црвена Звезда” является фаворитом, но расслабляться нельзя. “Кайрат” способен создать большие проблемы любому сопернику», — отметил Тркуля.