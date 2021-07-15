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12:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Создадут проблему любому». В Сербии оценили опасность «Кайрата» для «Црвены Звезды» в матче ЛЧ

Журналист известного сербского портала SrbijaDanas.com Михайло Тркуля в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от противостояния «Кайрата» с «Црвеной Звездой» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Кайрат
Црвена ЗвездаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Это большая пощечина для “Маккаби”, который уже мысленно был настроен на “Црвену Звезду”. Сейчас в Европе не осталось явно слабых команд. “Кайрат” показал, что у них достаточно мастерства для прохода в следующий раунд.

Я помню, что несколько лет назад “Кайрат” обыграл “Црвену Звезду”. Тогда сербские футболисты показывали не лучшую игру. Сейчас все по-другому. Команда за несколько туров до финиша выиграла чемпионат. У нее крепкий костяк и она настроена пробиться в групповой этап турнира. Первая игра пройдет в Казахстане, что является определенным преимуществом.

Я думаю, что “Црвена Звезда” является фаворитом, но расслабляться нельзя. “Кайрат” способен создать большие проблемы любому сопернику», — отметил Тркуля.

Напомним, что «Кайрат» выиграл у израильского «Маккаби» на своей арене со счетом 2:0 и по сумме двух матчей прошел в следующий раунд. Первая игра с сербским чемпионом пройдет 21 июля в Алматы, ответная — через неделю на выезде.

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