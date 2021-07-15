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19:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Ждем сенсации с «Црвеной Звездой». Казахстанский эксперт оценил выход «Кайрата» в следующий раунд ЛЧ

«Кайрат» по итогам первого квалификационного раунда Лиги чемпионов закономерно прошел «Маккаби» (Хайфа), считает известный специалист Ваит Талгаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал решающие факторы успеха алматинцев и выразил надежду на сенсацию в матчах с «Црвеной Звездой».

Црвена Звезда
Кайрат
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Источник: Vesti.kz

«Понравилась игра в исполнении «Кайрата». Хозяева были заряжены на борьбу, в том числе и благодаря болельщикам. Первые десять минут остались за «Маккаби» — они создали два серьезных момента. А затем первая же атака «Кайрата» привела к классическому голу. Косович выверенной подачей нашел Шушеначева — тот мастерски сбросил грудью Вагнеру и бразилец умело подстроился. Комбинация была на загляденье, особенно исполнение в завершении. Вагнер исправился за упущенный момент на выезде.

Потом «Кайрат» играл от результата. Израильтяне, конечно, оказывали давление, но в обороне, ранее вызывавшей опасения, теперь с переводом Полякова в опорную зону, когда белорус оказывается возле двух центральных защитников уже у соперников, не проходят быстрые атаки. Раньше все это делал Гуральски, теперь эти функции очень хорошо исполняет Поляков. Гости пытались комбинировать, несколько раз у наших ворот были рикошеты, но Покатилов сыграл хорошо.

Когда забили второй гол, мы все вздохнули с облегчением и начали думать о «Црвене Звезде». Молодцы ребята, когда надо — перестроились. Когда устали, была схема 4−3−3 и была необходимость закрыть края, тогда выпустили Микановича и стали играть с построением 4−4−2.
Спасибо «Кайрату» — устроили праздник, я как на чемпионат Европы попал. Теперь будем ждать следующего матча. У меня спрашивают — это сенсация? Я бы так не сказал после первой игры. Вот теперь будем ждать сенсации с «Црвеной Звездой», — заявил Талгаев.

Напомним, алматинцы обыграли «Маккаби» со счетом 2:0. В первой игре был зафиксирован ничейный результат — 1:1. В следующем раунде «Кайрат» сыграет с «Црвеной Звездой». Матчи пройдут 21 июля в Алматы и 28-го числа в Белграде.

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