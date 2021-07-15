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15 июля, источник: БЕЛТА

Батумское «Динамо» вышло во 2-й раунд квалификации Лиги конференций и сыграет с БАТЭ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных аренах Старого Света завершаются матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Футболисты батумского «Динамо» в ответном поединке первого раунда квалификации принимали на своей арене гостей из клуба «Тре Пенне» (Сан-Марино) и выиграли со счетом 3:0. В первой игре грузинская команда разгромила санмаринцев на их поле с результатом 4:0. Таким образом, во 2-м круге батумское «Динамо» дважды встретится с вице-чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ. Их первая встреча состоится 22 июля в Батуми, а ответный матч пройдет 29 июля на поле «Борисов-Арены». Обе игры начнутся в 20.00 по белорусскому времени.

Во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграют еще три представителя Беларуси. Бронзовые призеры прошлого чемпионата страны футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» будут соперничать с датским «Копенгагеном»: 22 июля в датской столице, 29 июля — в российской Казани. Брестское «Динамо» дважды встретится с чешской «Викторией» — сначала в Пльзени, затем в армянском Ереване. Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» сыграет с люксембургским клубом «Фола» из города Эш. Их первая игра состоится в венгерском Мишкольце, ответная — в Эше.

Футболисты «Шахтера» начали еврокубковый сезон в квалификации главного турнира — Лиги чемпионов. Однако продвинуться дальше первого квалификационного круга не смогли, дважды проиграв болгарскому «Лудогорцу» из Разграда с одинаковым счетом 0:1.

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