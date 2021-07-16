Экс-защитник «Кайрата» из Сербии оценил шансы пройти «Црвену Звезду» в квалификации Лиги чемпионов

— Расскажи, что в Сербии говорят о противостоянии с «Кайратом»?

— Все говорят уже об этой игре и вспоминают 2015 год, когда выиграл «Кайрат». На сей раз все уверены, что «Црвена Звезда» выиграет и пройдет дальше.

— Насколько «Црвена Звезда» 2021 года сильнее команды образца 2015 года, которую вы обыграли?

— На сегодняшний день собран очень мощный состав. Эта «Црвена Звезда» сильнее, чем та команда. Они уже три-четыре сезона не проигрывают, лишь считанное количество раз уступали.

— Какие шансы у «Кайрата» пройти «Црвену Звезду»?

— «Кайрат» тоже каждый год усиливается и, конечно, шансы есть. Но будут очень тяжелые игры, «Кайрату» будет непросто пройти белградцев. «Кайрат» растет, сейчас клуб оформил два-три хороших трансфера. Так что нужно болеть, шансы всегда есть.

— Будут ли болельщики на матче в Белграде?

— Пару дней назад в Сербии допустили болельщиков, но только 50 процентов от заполняемости стадиона. Но, насколько я знаю, на арене «Црвены Звезды» зрителей не будет. Потому что УЕФА наказал клуб после матча Лиги Европы против «Милана» проведением одной игры при пустых трибунах.

Также известно, что «Црвена Звезда» отправила запрос в УЕФА с целью допуска на стадион детей из школ и футбольных академий. Сейчас клуб ждет ответа.

Напомним, Маркович выступал за «Кайрат» в период 2014—2017 годов. На его счету 111 матчей за клуб и десять голов.