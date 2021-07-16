Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Енисей
Кубань
Футбол. Первый дивизион
17.07
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.07
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17.07
Нефтехимик
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17.07
Оренбург
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17.07
КАМАЗ
Текстильщик
Все события
Фоторепортажи
16Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264
15Наконец-то! Месси выиграл Кубок Америки вместе со сборной Аргентины
19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-защитник «Кайрата» из Сербии оценил шансы пройти «Црвену Звезду» в квалификации Лиги чемпионов

«Кайрат» ожидают тяжелые матчи с белградской «Црвеной Звездой» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, считает бывший защитник алматинцев Жарко Маркович. В интервью корреспонденту Vesti.kz сербский футболист рассказал о силе «красно-белых» и оценил шансы казахстанцев пройти белградский клуб.

Црвена Звезда
КайратЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Vesti.kz

— Расскажи, что в Сербии говорят о противостоянии с «Кайратом»?

— Все говорят уже об этой игре и вспоминают 2015 год, когда выиграл «Кайрат». На сей раз все уверены, что «Црвена Звезда» выиграет и пройдет дальше.

— Насколько «Црвена Звезда» 2021 года сильнее команды образца 2015 года, которую вы обыграли?

— На сегодняшний день собран очень мощный состав. Эта «Црвена Звезда» сильнее, чем та команда. Они уже три-четыре сезона не проигрывают, лишь считанное количество раз уступали.

— Какие шансы у «Кайрата» пройти «Црвену Звезду»?

— «Кайрат» тоже каждый год усиливается и, конечно, шансы есть. Но будут очень тяжелые игры, «Кайрату» будет непросто пройти белградцев. «Кайрат» растет, сейчас клуб оформил два-три хороших трансфера. Так что нужно болеть, шансы всегда есть.

— Будут ли болельщики на матче в Белграде?

— Пару дней назад в Сербии допустили болельщиков, но только 50 процентов от заполняемости стадиона. Но, насколько я знаю, на арене «Црвены Звезды» зрителей не будет. Потому что УЕФА наказал клуб после матча Лиги Европы против «Милана» проведением одной игры при пустых трибунах.

Также известно, что «Црвена Звезда» отправила запрос в УЕФА с целью допуска на стадион детей из школ и футбольных академий. Сейчас клуб ждет ответа.

Напомним, Маркович выступал за «Кайрат» в период 2014—2017 годов. На его счету 111 матчей за клуб и десять голов.

Первый матч «Кайрата» и «Црвены Звезды» пройдет 21 июля в Алматы, ответная игра состоится через неделю в Белграде.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«СЭ»: Игнашевич может стать помощником Бердыева в сборной России
Определилось место проведения финала Лиги чемпионов в 2023 году
«Да все может быть!»: Овечкин — о возвращении в «Динамо»
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в матче с «Вильярреалом»
Стало известно, кого Черчесов назвал лучшим игроком сезона в РПЛ
Сенсация в Суперкубке России: Топ ставок выходных
66-летняя американка добилась встречи с Хабибом (фото)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь