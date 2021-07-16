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20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стамбул примет финал Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Стамбул примет финальный матч футбольной Лиги чемпионов в 2023 году вместо Мюнхена, сообщается на сайте УЕФА.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Столица Баварии вместо 2023 года примет финал Лиги чемпионов в 2025 году.. Матч в Стамбуле пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка. Кроме этого, Стамбул примет жеребьевки групповых стадий Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезонах-2021/22 и 2022/23, которые должны проходить в конце августа.

УЕФА в мае перенес финал Лиги чемпионов 2021 года, в котором позднее «Манчестер Сити» проиграл лондонскому «Челси» (0:1), из Стамбула в Порту. Решение о переносе финала было принято после того, как Великобритания включила Турцию в «красный список» стран, по возвращении из которых предписан карантин, что означало отсутствие британских болельщиков на матче. В 2020 году из-за пандемии коронавируса финал Лиги чемпионов вместо Стамбула прошел в Лиссабоне.

В 2022 году финал турнира состоится на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, в 2024 году матч пройдет на «Уэмбли» в Лондоне.

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