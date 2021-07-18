С кем «Спартак» встретится в квалификации Лиги чемпионов? Есть четыре варианта
Возможно, увидим, как против
Возможно, увидим, как против
«Спартак» начнёт борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов с 3-го отборочного раунда.
Монегаски с Александром Головиным провели очень хороший сезон в Лиге 1, до последнего конкурируя за чемпионство с «Лиллем» и «ПСЖ». К сожалению, команда Нико Ковача по итогам чемпионата заняла лишь третье место, но при этом квалифицировалась в еврокубки. «Монако» не играл в Лиге чемпионов с 2019 года — тогда команда набрала всего одно очко и заняла последнее место в группе.
Теперь Головин возвращается в Лигу чемпионов, но «Спартак» с новым тренером может испортить монегаскам планы и отправить их в Лигу Европы. И всё же для
Ещё один потенциальный соперник
Сейчас клуб из Лиссабона вновь тренирует Жорже Жезуш, который работал в «Бенфике» до прихода Витории. Совсем недавно португальцы подписали контракт с бывшим полузащитником «Локомотива» Жоау Мариу. Помимо этого, они интересуются нападающим сборной Украины Романом Яремчуком.
Шотландский клуб уже не пускал «Спартак» в групповой этап Лиги чемпионов. 14 лет назад они встречались в третьем квалификационном раунде и дважды сыграли со счётом 1:1. Но в серии пенальти победу одержал «Селтик», а «Спартак» отправился в Лигу Европы.
Минувший сезон для шотландцев выдался крайне неудачным. «Рейнджерс» Стивена Джеррарда выбил их из 1/8 финала Кубка страны, а в чемпионате обошёл на 25 очков. В июне «Селтик» пригласил на должность главного тренера Энджа Постекоглу, который ранее на протяжении четырёх лет возглавлял сборную Австралии. Также, по информации журналиста Фабрицио Романо, шотландский клуб близок к подписанию защитника «Рубина» Карла Старфельта за 5 млн евро.
Если датчане пройдут «Селтик» во 2-м квалификационном раунде, могут приехать в Россию. Кстати, в прошедшем сезоне «Мидтьюлланн» упустил чемпионство, позволив «Брондбю» выиграть титул впервые за 16 лет.
В прошедшем сезоне «Мидтьюлланн» уже огорчил российский футболист. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук забил дебютный гол в матче группового раунда Лиги чемпионов.