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13:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации ЛЧ

Стал известен соперник «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Московская команда встретится с «Бенфикой».

Спартак
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матчи 3-го раунда пройдут 9 и 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов (жеребьевка состоится 2 августа).

Во время загрузки произошла ошибка.

Проигравшие команды из Пути представителей лиг, где участвует «Спартак», попадут в групповой этап Лиги Европы.

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