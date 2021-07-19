«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации ЛЧ
Стал известен соперник «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Московская команда встретится с «Бенфикой».
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БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
Стал известен соперник «Спартака» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Московская команда встретится с «Бенфикой».
Матчи 3-го раунда пройдут 9 и 10 августа. Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых. Победители пройдут в раунд
Проигравшие команды из Пути представителей лиг, где участвует «Спартак», попадут в групповой этап Лиги Европы.