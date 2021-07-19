Ринат Дасаев: «Спартак» пройдёт «Бенфику»
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выразил мнение, что московский «Спартак» пройдёт лиссабонскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев выразил мнение, что московский «Спартак» пройдёт лиссабонскую «Бенфику» в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов.
«Жребий для “Спартака” хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. “Бенфика” та команда, которую можно проходить, и “Спартак” её пройдёт. Тем более, Витория работал в “Бенфике” и это будет определённым преимуществом для нашей команды», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Московский «Спартак» последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. Тогда подопечные Массимо Карреры заняли третье место в группе и продолжили своё участие в Лиге Европы.
В групповом этапе Лиги чемпионов в этом году сыграет «Зенит» (Санкт-Петербург). «Локомотив» примет участие в Лиге Европы, а «Рубин» и «Сочи» — в Лиге конференций.