Ринат Дасаев: «Спартак» пройдёт «Бенфику»

«Жребий для “Спартака” хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. “Бенфика” та команда, которую можно проходить, и “Спартак” её пройдёт. Тем более, Витория работал в “Бенфике” и это будет определённым преимуществом для нашей команды», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.