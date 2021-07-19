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16:03 (мск), источник: Life.ru

«Рубин» и «Сочи» узнали возможных соперников в квалификации Лиги конференций

Футбольные клубы «Рубин» и «Сочи» узнали своих потенциальных соперников по третьему раунду Лиги конференций. Жеребьёвка состоялась в понедельник, 19 июля.

Рубин
Сочи
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Источник: РИА "Новости"

Так, «Сочи», если сможет пройти во втором раунде «Кешлю», встретится с победителем пары «Партизан» (Сербия) — «ДАК-1904» (Словакия). Казанцы же, которые как раз стартуют с третьего раунда, сыграют с сильнейшим в противостоянии «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что свой первый матч в новом еврокубке команда Владимира Федотова проведёт на стадионе «Фишт» 22 июля, а через неделю южане отправятся на выезд в гости к клубу «Кешля» из Азербайджана.

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