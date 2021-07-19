Белорусские клубы узнали возможных соперников в квалификации футбольной Лиги конференций

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестское «Динамо», если пройдет чешскую «Викторию» (Пльзень), то сыграет с лучшей командой пары «Жальгирис» (Каунас, Литва) — ТНС (Уэльс).

Футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в случае победы над датским «Копенгагеном» будут соперничать с победителем матчей «Локомотив» (Болгария) — «Словацко» (Чехия).

Если чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» победит люксембургский клуб «Фола», то встретится с лучшей командой пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Борац» (Босния и Герцеговина).