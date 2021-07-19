«Бенфика», с которой сыграет «Спартак». Новая схема, успешный тренер и блестящий набор игроков
Представляем соперника
Представляем соперника
Жорже Жезуш — один из самых успешных португальских тренеров. Он трижды приводил «Бенфику» к чемпионскому титулу и при этом стал первым доморощенным специалистом, взявшим два титула подряд. И как раз после третьего триумфа лиссабонских «орлов» возглавил Руй Витория, которому пришлось работать не только под прессом ожиданий, но и под прямым давлением ушедшего в «Спортинг» предшественника.
Нынешний наставник «Спартака» — воплощение спокойствия, тогда как Жезус — его прямая противоположность. Когда Витория в ответ на нападки назвал Жорже «плохим коллегой», ему прилетел куда более жесткий ответ. «Не считаю его тренером, так что коллегой он быть не может», — выдал Жезуш. Но в итоге в самом горячем первом сезоне его «Спортинг» уступил «Бенфике» в гонке за золото.
После второго лиссабонского клуба 66-летний специалист съездил в саудовский «Аль-Хиляль», а потом блестяще проявил себя во главе «Фламенго». Жезуш принес
Под его возвращение «Бенфика» провела грандиозную по местным меркам закупку новичков. На «Да Луж» перебрались Ян Фертонген, Николас Отаменди, Эвертон, Лука Вальдшмидт. Казалось, чемпионский титул сам упадет в руки, однако «орлов» периодически мотало из стороны в сторону, и они финишировали лишь третьими — после сенсационного «Спортинга» и «Порту».
В нынешней «Бенфике» они есть в каждой линии. В воротах — первый номер сборной Греции Одиссеас Влаходимос. В обороне — опытные Отаменди с Фертонгеном и мастер стандартов Алекс Гримальдо. В средней линии — отвечающий за креатив Пиззи,
И без того сумасшедшую конкуренцию усилил приход нашего старого знакомого Жоау Мариу. Чемпион России в составе «Локомотива» в прошлом сезоне стал одним из творцов триумфа «Спортинга», а после окончания контракта с «Интером», которому он принадлежал, сенсационно перешел в стан главного соперника «львов».
Но, кажется, «Бенфика» коллекционирует игроков атаки. Бесспорный первый номер в этом рейтинге — Харис Сеферович. При любом уровне конкуренции швейцарец штампует голы и в прошлом сезоне с учетом всех турниров отличился 26 раз. Новое поколение — это немец Вальдшмидт и уругваец Дарвин Нуньес. А есть еще Карлос Винисиус. Бразилец не смог проявить себя в «Тоттенхэме», и «шпоры» отказались от его выкупа, но позапрошлый сезон у него получился блестящим, и только в португальской лиге он забил 18 мячей.
Когда Руй Витория только пришел в «Бенфику», он отказался от классических для «орлов» 4−4−2, а теперь тактическую революцию устроил Жезус.
По ходу прошлого сезона проблемы в обороне удалось решить отказом от классики и переходом на схему с тремя центральными защитниками. Недостающим звеном стал купленный зимой бразилец Лукас Вериссимо.
В итоге расстановка трансформировалась в 3−4−2−1 с активными флангами, парой центральных полузащитников и тройкой нападения, где два игрока поддерживали выдвинутого на острие форварда. При этом в атаке использовались различные сочетания.
Например, Нуньес мог сыграть и «девятку», и чуть глубже Сеферовича, а Пиззи и классический крайний форвард Эвертон исполняли близкие к инсайдам роли. Сейчас набор игроков чуть сократился после продаж молодых звезд. Бороздивший левый фланг Нуну Тавареш перешел в «Арсенал», а за талантливого бразильца Педринью «Шахтер» не пожалел 18 миллионов евро.