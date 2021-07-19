Радимов: При новом тренере «Спартак» стал интереснее играть. Есть все шансы с «Бенфикой»

«Спартак» сейчас очень хорошо выглядит. Красиво атакует, знает, чего хочет. При новом тренере «Спартак» стал интереснее, чем в прошлом году. Думаю, что команды по силе сопоставимы. Статистика российских клубов против португальских? Каждый матч — это новая история. Команды меняются, это обычная практика. У «Спартака» есть шансы на проход в групповую стадию Лиги чемпионов. Шансы у команд 50 на 50", — сказал Радимов «СЭ».