Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.07
Факел
Велес
10
Футбол. Кубок России
18.07
Машук-КМВ
Ессентуки
40
Футбол. Кубок России
18.07
Биолог-Новокубанск
Туапсе
П 4:3
33
Футбол. Кубок России
18.07
Спартак Нч
Махачкала
32
Футбол. Кубок России
18.07
СтавАгроСоюз
Динамо Ставрополь
24
Футбол. Кубок России
18.07
Форте
Дружба М
30
Все события
Фоторепортажи
41Олимпийские объекты Токио-2020
7Джокович в шестой раз покорил Уимблдон
19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Радимов: При новом тренере «Спартак» стал интереснее играть. Есть все шансы с «Бенфикой»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал «СЭ» шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

Спартак
БенфикаЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» сейчас очень хорошо выглядит. Красиво атакует, знает, чего хочет. При новом тренере «Спартак» стал интереснее, чем в прошлом году. Думаю, что команды по силе сопоставимы. Статистика российских клубов против португальских? Каждый матч — это новая история. Команды меняются, это обычная практика. У «Спартака» есть шансы на проход в групповую стадию Лиги чемпионов. Шансы у команд 50 на 50", — сказал Радимов «СЭ».

Жеребьевка 3-го раунда квалификации прошла 19 июля в Ньоне (Швейцария).

Первый матч между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдет в Москве 3 или 4 августа, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф ЛЧ.

 Первая российская победа в Токио. Наших пловцов допустили на Олимпиаду, вопреки Родченкову
Американцы требуют исключить марихуану из запрещенного списка ВАДА. Почему трава запрещена, а алкоголь — нет
«Бенфика», с которой сыграет «Спартак»: схема, тренер, игроки
Чорлука покидает «Локо». Он пробыл помощником тренера 13 дней
Виктор Кашшаи: Если арбитр хорош, его пол совсем не важен
ЦСКА победил «Нижний Новгород» благодаря дублю Ахметова
Алексей Березуцкий — главный тренер ЦСКА: в чем логика решения
У Жезуша из «Бенфики» и Витории из «Спартака» давняя вражда
Появилось изображение новой формы «Спартака» на сезон-2021/22
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь