«Он не тренер!» Рулевой «Бенфики» однажды жестко прошелся по возглавляющему «Спартак» Рую Витории
У них давняя вражда.
У них давняя вражда.
Сегодня определился соперник «Спартака» в Лиге чемпионов — в третьем квалификационном раунде
Особой пикантности противостоянию добавляет тренерская дуэль. Жорже Жезуш — легендарный человек в истории «Бенфики». В период с 2009 по 2015 он трижды сделал клуб чемпионом страны и дважды выводил его в финал Лиги Европы.
В 2015 Жезуш ушел в «Спортинг», но «Бенфика» продолжила брать трофеи — дважды чемпионом команду делал нынешний тренер «Спартака» Руй Витория, еще один раз золото взял Бруну Лаже. В 2020 Жезуш вернулся в «Бенфику», и многие считают, что все это время «орлы» брали титулы на багаже Жоржи. А в его отсутствие команда постепенно деградировала и утратила ведущие позиции в португальском футболе.
Судя по всему, этой же версии придерживается и сам Жезуш. Несколько лет назад, когда его «Спортинг» играл с «Бенфикой» Витории, он жестко прошелся по коллеге.
Вот что рассказал португальский аналитик Жил Нуньеш:
«У них давняя вражда. Помню, что в первой игре между «Бенфикой» Руя Витории и «Спортингом» Жезуша победил последний и сказал, что ему не составило труда выиграть, потому что он создал эту «Бенфику». В том плане, что после шести лет он оставил «программное обеспечение» (цитата Жезуша) готовым и Витории досталась легкая работа.
В том году Витория выиграл чемпионат. От Жорже Жезуша было даже такое сравнение: «Я оставил “Феррари” в его руках. Хочу посмотреть, знает ли он, как им управлять». Витория ответил: «Жорже Жезуш занимает 92-е место в списке моих приоритетов — сразу после продавца попкорна в Feira Popular (парк цирковых аттракционов в Лиссабоне. — Прим. “Чемпионата”)».
Вот еще несколько цитат: «Я не считаю его тренером, — говорил Жезуш. — Чтобы быть тренером, он должен показать намного больше. Чтобы управлять Ferrari, нужно для начала привести ее в движение»."Насчет критики моего коллеги Руя Витории. Я плохой коллега? Поскольку я не считаю Виторию тренером, то не могу называться его плохим коллегой".