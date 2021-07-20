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17Олимпийцы сборной России
13Руй Витория выиграл первый трофей со «Спартаком»
15:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — команда Путина? Что говорят в Португалии о вице-чемпионе России

Болельщики «Бенфики» с опаской ждут встречи со своим бывшим тренером.

Спартак
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Источник: AP 2021

В понедельник состоялась жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, которая определила в соперники «Спартаку» португальскую «Бенфику». Победитель противостояния пройдёт в раунд плей-офф ЛЧ, а проигравшая сторона — в групповой этап Лиги Европы. Что в Португалии знают/думают о «Спартаке»? Изучили СМИ и соцсети.

Сегодня португальское издание A Bola разместило на первой полосе двух тренеров — Руя Виторию и Жорже Жезуша в знак их давнего противостояния. Надпись между ними переводится как «Посмотрим, что будет».

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«Новая встреча “орлов” с тренером, который привёл клуб к завоеванию национальных чемпионских титулов в сезонах 2015/2016 и 2016/2017 и был уволен в январе 2019 года», — пишет A Bola.

Издание O Jogo опубликовало материал под названием «Внимание, Витория: “Спартак”, соперник по Лиге чемпионов, двигается в хорошем ритме». В ней журналист констатирует, что российская команда провела хорошую предсезонную подготовку, о чём свидетельствуют недавние результаты.

В комментариях под материалом развернулся спор, является ли «Спартак любимой командой российского лидера.

«Это команда Путина!», — пишет пользователь John Momoa.

«Команда Путина — “Зенит”. Ведь он родился в Санкт-Петербурге», — возражает José Cardoso Faria.

Под материалом издания Record пользователь SLBJ пишет:

«Эти две игры будут очень сложными. Русские круто идут, и они вполне могут выиграть обе игры и отправить “Бенфику” в Лигу Европы. Эта команда — не команда чемпионов. Даже если “Бенфика” сейчас пройдёт, что будет дальше? Всё страшнее и страшнее».

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На других португальских ресурсах комментарии не менее пессимистичны (для «Бенфики).

JFB1904: «Боимся ли мы “Спартака”? Мы боимся любого. Потому что очень слабые».

MaFd_R@_SLB: «Скорее, “Бенфика” пройдёт “Баварию”, чем Жезуш — Руя Виторию».

Любопытны отклики португальцев на заметку издания A Bola Руе Витории его вечном сопернике Жезуше.

Salsa_Latina: «После того как в прошлом году команду выбил бывший игрок, получить бывшего тренера — плохой знак…».

Affonsopereirraa: «Жорже Жезуш против Руя Витории — война титанов».

Simon_saint_1980: «Теперь посмотрим, был ли прав Витория, когда сказал, что нам будет его не хватать».

BERDOADAS: «Проклятия Гуттмана было недостаточно, теперь у нас будет проклятие бывших. В прошлом году бывший игрок Живкович, в этом — бывший тренер Руй Витория».

Напомним, до сих пор «Бенфика» и «Спартак» встречались только раз — на групповом этапе ЛЧ-2012/2013. В Москве «Спартак» выиграл 2:1, а в Лиссабоне проиграл — 0:2. «Бенфика» в итоге дошла до финала Лиги Европы и уступила «Челси», тогда как «Спартак» занял последнее место в группе.

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