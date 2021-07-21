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01:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Домашнее поражение Григоряна, чудо-голы в Глазго и Вене, лучший бомбардир — фанат Роналду

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Бразильский гол «Шерифа»

Лига чемпионов 2021/2022
2-й отборочный раунд, 20.07.2021, 18:00

Алашкерт0Шериф1

Александр Григорян возглавил «Алашкерт» 20 мая, а спустя неделю с небольшим эта команда стала чемпионом Армении. В Лиге чемпионов 54-летний специалист тоже начал удачно, пройдя в первом раунде валлийский «Конна’с Куэй» (2:2, 1:0), однако после домашнего поражения от тираспольского «Шерифа» пройти в третий круг будет непросто.

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Хотя в целом игра в Ереване получилась равной, и бывший голкипер «Мордовии», «Уфы», «Анжи» и «Тосно» Юрченко не справился только с одним эффектным ударом в дальний верхний угол. «Шериф» не зря возвращал бразильца Луваннора, который в свое время трижды становился чемпионом Молдавии, после чего на семь лет отправился в ОАЭ и вернулся в Тирасполь умудренным опытом игроком.

Два удаления и копия гола Крооса

Лига чемпионов 2021/2022
2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 20.07.2021, 21:45

Селтик1Мидтьюлланн1

Матч в Глазго выделялся не только хорошим качеством футбола, но и интересными моментами. Сначала на «Селтик Парк» случился промах дня, когда переправлявший мяч в пустые ворота Кристи с нескольких метров ухитрился попасть в штангу. Однако после следующего удара полузащитника сборной Шотландии на добивании отличился проводивший за «кельтов» первый официальный матч израильтянин Абада.

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А вот его опытный соотечественник Биттон команду подвел. 29-летний полузащитник так увлекся претензиями в адрес картинно упавшего в штрафной Дрейера, что ткнул датчанина пальцем в лоб. Тот, естественно, снова продемонстрировал артистизм, арбитр наказал обоих фигурантов конфликта предупреждениями, но для Биттона оно оказалось вторым, и хозяева остались в меньшинстве.

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Камера выхватила улыбку Дрейера, когда его разневанный оппонент покидал поле. Только справедливость все-таки существует, и на 55-й минуте составы уравнялись. Датчанин покидал поле под оглушительный свист, получив второй «горчичник» за симуляцию! Но как раз в равных составах датчане отыгрались, а исполнявший штрафной Эвандер практически скопировал знаменитый гол немца Крооса на ЧМ-2018 в ворота шведов. Правда, бразилец находился к воротам под куда более острым углом, и все равно закрутил мяч в дальнюю «девятку».

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Новый тренер, старые герои

Лига чемпионов 2021/2022
2-й отборочный раунд, 20.07.2021, 21:00

Ференцварош2Жальгирис В0

Сергея Реброва, который принес легендарному венгерскому клубу три чемпионских титула и в прошлом сезоне пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, сменил опытный австриец Петер Штегер, в послужном списке которого значится работа с дортмундской «Боруссией». И пока 55-летний специалист ведет команду в правильном направлении, используя в числе прочего наработки предшественника.

Авторы голов в ворота «Жальгириса» — одни из героев прошлого сезона. А открывший счет Узуни — еще и лучший снайпер чемпионской лиги на данный момент. В первом раунде албанец отметился хет-триком. Сейчас — открыл счет. Многие, кстати, запомнили Узуни по прошлому турниру, когда гол в ворота «Ювентуса» он отметил фирменным празднованием Криштиану Роналду. После финального свистка Узуни пообщался с португальцем, получив в подарок футболку, и признался, что запомнит эту встречу со своим идолом на всю жизнь.

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Волевой «Рапид»

Лига чемпионов 2021/2022
2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 20.07.2021, 21:30

Рапид В2Спарта П1

В Вене состоялся главный камбэк дня, а «Рапид» не смутил быстро пропущенный гол. Точнее, смутил, но не полностью, так как во втором тайме австрийцы в течение восьми минут перевернули ход матча благодаря двум точным ударам Кнасмюльнера. Один из них — настоящий шедевр. Полузащитник бело-зеленых изящно подсек мяч и забросил его за шиворот голкиперу. В этом эпизоде поразили как техника исполнения, так и хланокровие австрийца, ведь счет в тот момент был еще 0:1.

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Лига чемпионов 2021/2022
2-й отборочный раунд, 20.07.2021, 21:00

Динамо З2Омония0

Лига чемпионов 2021/2022
2-й отборочный раунд, 20.07.2021, 19:00

Линколн1ЧФР2

Ответные матчи — 27 и 28 июля.

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