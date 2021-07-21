Домашнее поражение Григоряна, чудо-голы в Глазго и Вене, лучший бомбардир — фанат Роналду
Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги чемпионов.
Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги чемпионов.
Александр Григорян возглавил «Алашкерт» 20 мая, а спустя неделю с небольшим эта команда стала чемпионом Армении. В Лиге чемпионов 54-летний специалист тоже начал удачно, пройдя в первом раунде валлийский «Конна’с Куэй» (2:2, 1:0), однако после домашнего поражения от тираспольского «Шерифа» пройти в третий круг будет непросто.
Хотя в целом игра в Ереване получилась равной, и бывший голкипер «Мордовии», «Уфы», «Анжи» и «Тосно» Юрченко не справился только с одним эффектным ударом в дальний верхний угол. «Шериф» не зря возвращал бразильца Луваннора, который в свое время трижды становился чемпионом Молдавии, после чего на семь лет отправился в ОАЭ и вернулся в Тирасполь умудренным опытом игроком.
Матч в Глазго выделялся не только хорошим качеством футбола, но и интересными моментами. Сначала на «Селтик Парк» случился промах дня, когда переправлявший мяч в пустые ворота Кристи с нескольких метров ухитрился попасть в штангу. Однако после следующего удара полузащитника сборной Шотландии на добивании отличился проводивший за «кельтов» первый официальный матч израильтянин Абада.
А вот его опытный соотечественник Биттон команду подвел. 29-летний полузащитник так увлекся претензиями в адрес картинно упавшего в штрафной Дрейера, что ткнул датчанина пальцем в лоб. Тот, естественно, снова продемонстрировал артистизм, арбитр наказал обоих фигурантов конфликта предупреждениями, но для Биттона оно оказалось вторым, и хозяева остались в меньшинстве.
Камера выхватила улыбку Дрейера, когда его разневанный оппонент покидал поле. Только справедливость
Сергея Реброва, который принес легендарному венгерскому клубу три чемпионских титула и в прошлом сезоне пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, сменил опытный австриец Петер Штегер, в послужном списке которого значится работа с дортмундской «Боруссией». И пока 55-летний специалист ведет команду в правильном направлении, используя в числе прочего наработки предшественника.
Авторы голов в ворота «Жальгириса» — одни из героев прошлого сезона. А открывший счет Узуни — еще и лучший снайпер чемпионской лиги на данный момент. В первом раунде албанец отметился
В Вене состоялся главный камбэк дня, а «Рапид» не смутил быстро пропущенный гол. Точнее, смутил, но не полностью, так как во втором тайме австрийцы в течение восьми минут перевернули ход матча благодаря двум точным ударам Кнасмюльнера. Один из них — настоящий шедевр. Полузащитник
Ответные матчи — 27 и 28 июля.