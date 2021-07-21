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19:25 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Барселоны» принес победу «Кайрату» в первом матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой»

«Кайрат» обыграл «Црвену Звезду» в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 2:1 в пользу «желто-черных».

Црвена Звезда
КайратЛига чемпионов: таблица и календарь
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Первыми успеха добились хозяева, когда на 24-й минуте после розыгрыша углового Хосе Канте головой вколотил мяч в ворота. Гости отыгрались на 57-й минуте благодаря автоголу Дино Микановича, который срезал мяч в свои ворота после передачи Милана Гайича. Победный же гол алматинцы забили на 79-й минуте — вышедший на замену воспитанник «Барселоны» Маки Баньяк избежал положения «вне игры» и расстрелял ворота сербской команды.

При этом «желто-черные» могли повести в счете в самом начале игры, когда Камо Оганесян убегал по правому флангу, но универсал сборной Армении пробил бесхитростно, в результате чего Милан Борьян отбил мяч на угловой.

Кроме того, в первой 45-й минутке «Кайрат» потерял двух игроков из-за травмы — Небойшу Косовича и Гафуржана Суюмбаева. Если черногорец потянул мышцу задней поверхности бедра на 12-й минуте, то казахстанский защитник захромал перед самым перерывом и не вышел на второй тайм.

Во второй половине встречи «Кайрат» атаковал больше, многое не получалось, но за счет старания «желто-черные» добились положительного результата, что очень важно перед ответной игрой, которая пройдет через неделю в Белграде.

Кайрат
2:1
Первый тайм: 0:0
Црвена Звезда
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