Воспитанник «Барселоны» принес победу «Кайрату» в первом матче Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой»

Первыми успеха добились хозяева, когда на 24-й минуте после розыгрыша углового Хосе Канте головой вколотил мяч в ворота. Гости отыгрались на 57-й минуте благодаря автоголу Дино Микановича, который срезал мяч в свои ворота после передачи Милана Гайича. Победный же гол алматинцы забили на 79-й минуте — вышедший на замену воспитанник «Барселоны» Маки Баньяк избежал положения «вне игры» и расстрелял ворота сербской команды.

При этом «желто-черные» могли повести в счете в самом начале игры, когда Камо Оганесян убегал по правому флангу, но универсал сборной Армении пробил бесхитростно, в результате чего Милан Борьян отбил мяч на угловой.

Кроме того, в первой 45-й минутке «Кайрат» потерял двух игроков из-за травмы — Небойшу Косовича и Гафуржана Суюмбаева. Если черногорец потянул мышцу задней поверхности бедра на 12-й минуте, то казахстанский защитник захромал перед самым перерывом и не вышел на второй тайм.