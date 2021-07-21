Тренер «Астаны» дал оценку сопернику перед матчем в Лиге конференций

«Команда хорошо настроена на игру. Все понимают, что у нас первый матч в турнире, очень важное противостояние из двух игр. Мы настраиваемся на победу, на хорошую игру. При том что нам достался один из самых сильнейших соперников. Я смотрел несколько их игр: они выглядят очень прилично, в составе есть быстрые футболисты и много латинских игроков. Нам будет противостоять очень хороший соперник, но мы будем играть на победу», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.

— Сегодня стало известно, что на трибунах все же не смогут присутствовать болельщики. Насколько это может сказаться на игре?

— Конечно, это плохо. Но мы зависимы от этой пандемии, и вы видите, что происходит во всем мире. Это плохо, потому что болельщики нас очень поддерживают, любят команду. Нам будет их не хватать.