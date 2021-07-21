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20:04 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Астаны» дал оценку сопернику перед матчем в Лиге конференций

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о подготовке к матчу с греческим «Арисом» в рамках второго отборочного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча пройдет 22 июля на стадионе «Астана-Арена». Начало — в 19:00 по времени Нур-Султана.

Астана
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«Команда хорошо настроена на игру. Все понимают, что у нас первый матч в турнире, очень важное противостояние из двух игр. Мы настраиваемся на победу, на хорошую игру. При том что нам достался один из самых сильнейших соперников. Я смотрел несколько их игр: они выглядят очень прилично, в составе есть быстрые футболисты и много латинских игроков. Нам будет противостоять очень хороший соперник, но мы будем играть на победу», — приводит слова Тихонова пресс-служба клуба.

— Сегодня стало известно, что на трибунах все же не смогут присутствовать болельщики. Насколько это может сказаться на игре?

— Конечно, это плохо. Но мы зависимы от этой пандемии, и вы видите, что происходит во всем мире. Это плохо, потому что болельщики нас очень поддерживают, любят команду. Нам будет их не хватать.

Напомним, что ответная встреча команд запланирована на 29 июля в Салониках. На этой же стадии Лиги конференций выступят еще две казахстанские команды — «Шахтер» и «Тобол».

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