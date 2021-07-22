ПСВ разгромил «Галатасарай» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов

ПСВ разгромил «Галатасарай» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 21 июля. Нидерландский футбольный клуб ПСВ обыграл турецкий «Галатасарай» со счетом 5:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Эйндховене.