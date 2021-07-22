ПСВ разгромил «Галатасарай» в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов

В составе нидерландского клуба отличились Эран Захави (2, 36 и 85-я минуты), Марио Гётце (53, 89). У «Галатасарая» гол забил Эмре Кылынч (43).
Результаты других матчей второго раунда квалификации: «Кайрат» (Казахстан) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 2:1, «Мальмё (Швеция) — ХИК (Финляндия) — 2:1, «Мура» (Словения) — «Лудогорец» (Болгария) — 0:0, «Слован» (Словакия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:0, «Легия» (Польша) — «Флора» (Эстония) — 2:1, «Олимпиакос» (Греция) — «Нефтчи» (Азербайджан) — 1:0.
В третьем отборочном раунде московский «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой». Встречи пройдут 4 и 10 августа.