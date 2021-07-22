Средство от «Кешли»: каким будет дебют «Сочи» в еврокубках

Футбольный клуб «Сочи» впервые в истории сыграет в еврокубках. Дебют на международном уровне у южной команды состоится в четверг, 22 июля. На своем домашнем стадионе «Фишт» подопечные Владимира Федотова примут азербайджанскую «Кешлю» в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Российский коллектив считается фаворитом, но из-за потерь в составе по сравнению с прошлым сезоном не может себя до конца уверенно чувствовать. Особенно с учетом того, что в последние годы наши клубы не раз преподносили неприятные сюрпризы на ранних стадиях турниров УЕФА.

Обойти грабли

Клуб «Кешля» из одноименного поселка городского типа в пределах Баку в 2000-е годы был хорошо известен на постсоветском пространстве под названием «Интер» (Баку). В конце 2000-х годов он дважды стал чемпионом Азербайджана, а в 2011 году в Санкт-Петербурге завоевал Кубок Содружества.

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После переименования в 2016 году в «Кешлю» команда уже не так доминирует внутри страны, но дважды завоевала бронзовые медали национального первенства и еще два раза выиграла Кубок Азербайджана. Второй раз этот трофей она взяла минувшей весной. Именно этот успех позволил «Кешле» выйти в Лигу конференций УЕФА на фоне неудачного выступления в чемпионате, где команда заняла лишь шестое место.

Золото национального первенства выиграл бакинский «Нефтчи», прервавший семилетнюю гегемонию «Карабаха», запомнившегося широкой публике по достойным выступлениям на групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы несколько лет назад. А «Нефтчи» два года назад нанес болезненное поражение другому российскому дебютанту еврокубков.

Летом 2019 года он выбил на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы тульский «Арсенал» (1:0; 3:0). В аналогичные сроки и на той же стадии сейчас встретятся «Сочи» и «Кешля». Тогда туляки тоже играли в условиях кадровой перестройки, растеряв большую часть лидеров триумфального сезона-2018/19, когда они заняли шестое место в РПЛ.

— Хочется надеяться, что ребята не повторят ошибок других наших клубов последних лет, — заявил «Известиям» бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко. — Мы видели осечки «Арсенала», а также прошлогодние неудачи московского «Динамо» с тбилисским «Локомотивом» (1:2) и «Ростова» с израильским «Маккаби» (1:2). Поэтому сочинцам нужно быть предельно внимательными. Пока их предсезонные матчи вызывают определенную тревогу. Совершенно непонятно, сумеют ли быстро освоиться новички. Да и лидеры команды прошлого сезона могут пережить спад. Мы, например, знаем, что пятое место в РПЛ — во многом заслуга Кристиана Нобоа. Но ему уже за 35 лет. И неясно, сумеет ли он второй сезон подряд провести на таком же уровне.

Текучка кадров

В межсезонье «Сочи» покинул главный бомбардир Антон Заболотный, ездивший на чемпионат Европы со сборной России, а теперь перешедший в ЦСКА. Но наибольшие потери в обороне. Из команды ушли три статусных игрока — центральные защитники Иван Новосельцев и Миха Мевля, а также крайний защитник Эльмир Набиуллин.

Правда, из них лишь Мевля казался незаменимым, так как провел почти все матчи РПЛ в стартовом составе. Новосельцев весной получил травму за шесть туров до финиша, но заменивший его Данила Прохин сумел достойно выступить — при нем «Сочи» выиграл четыре матча из шести и сумел опередить в гонке за пятое еврокубковое место московские ЦСКА и «Динамо». Набиуллин и вовсе после зимнего перерыва почти не выходил на поле, проведя лишь один матч в старте.

«Сочи» сумел продлить аренду молодого Прохина у «Зенита». Также вновь из питерского клуба был арендован аргентинский защитник Эммануэль Маммана. Еще в Санкт-Петербурге он давно выпал из основного состава из-за серии травм. Они же помешали ему должным образом отыграть прошлый сезон в «Сочи». Но в клубе всё-таки рассчитывают, что сейчас здоровье ему позволит показать себя с лучшей стороны, а команда достойно выступит в еврокубках.

Еврокубки — это всё равно совсем другой уровень, сильно отличается от чемпионата России. И здесь совсем другие эмоции. Наверное, больше переживаешь за результат. Там всегда сложнее играть. Интенсивность и уровень мастерства выше. Данила Прохин

«Сочи» приобрел ряд легионеров в оборону и полузащиту, а заменить Заболотного, возможно, попытается арендованным у «Оренбурга» Дмитрием Воробьевым. Этот форвард в прошлом сезоне ФНЛ забил 24 гола и стал вторым бомбардиром турнира.

Еще одна проблема — до сих пор не восстановился вратарь Сослан Джанаев. Он был одним из главных лидеров и творцов успехов сочинцев. И выбыл еще весной, но концовку прошлого сезона «Сочи» вытянул с его сменщиком Николаем Заболотным. На недавнем предсезонном турнире «Кубок Париматч Премьер» Николай делил игровое время с молодым вратарем Денисом Адамовым, зимой перешедшим из «Краснодара».

— Хотелось бы, чтобы клуб развивался постепенно, — отметил в разговоре с «Известиями» Николай Заболотный. — Он так и делает, собственно говоря. С самого своего создания «Сочи» двигается поступательно. Даже с тех времен, когда часть наших ребят выступали в Питере за «Динамо». Всё было постепенно. Не было такого, чтобы случался какой-то резкий скачок. Мы всегда планомерно шли наверх. Надеюсь, так будет и в следующем сезоне. Хотелось бы, чтобы на чуточку, но было лучше, чем в прошлом чемпионате.

Подопечных Владимира Федотова ждет чрезвычайно жесткий график нынешним летом, если они будут до конца претендовать на выход в групповой этап Лиги конференций. Вплоть до начала сентября им придется полтора месяца играть по два матча в неделю. А в случае выхода в групповой этап такая нагрузка продлится до конца осени.

— Подобный график всегда непрост, особенно для клуба, впервые играющего в еврокубках и теряющего часть состава, — поделился мнением с «Известиями» известный футболист и тренер Дмитрий Кузнецов. — Но после таких удачных сезонов, как прошлый, многие игроки часто уходят в клубы с большими финансовыми возможностями — тут уж ничего не поделаешь. Надо восполнять потери. В принципе по «Кубку Париматч Премьер» есть сдержанный оптимизм относительно сочинцев. Да, они провалили первую игру со «Спартаком» (0:4), но затем прибавили и победили «Химки» (3:2) с «Рубином» (3:1). Верю, что дальше будут действовать еще лучше. Во всяком случае, зная Володю Федотова, с которым играл когда-то за саратовский «Сокол», не сомневаюсь, что он максимально настроит ребят на борьбу, а также найдет способ точечно усилить игру за счет внутренних резервов.

Матч «Сочи» — «Кешля» состоится в четверг и начнется в 19:00. Ответная игра пройдет ровно через неделю в Баку.