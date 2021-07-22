Матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» пройдёт без зрителей

«К сожалению, вместо ярких эмоций и вашей поддержки мы вынуждены проводить матч в совсем другой атмосфере. Это очень печальная новость не только для болельщиков, но также для команды и для всего клуба. В ближайшее время мы опубликуем решение о компенсации причинённых вам неудобств и подробную инструкцию по возврату денежных средств за билеты на этот матч.



Мы приносим извинения за причиненные неудобства. Сегодня команда выйдет на поле с двойной мотивацией, чтобы Вы смогли насладиться игрой, пусть даже находясь дома у экрана вашего компьютера или смартфона», — говорится в сообщении клуба.