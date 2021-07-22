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19:35 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Томасова принес победу «Астане» в первом матче Лиги конференций

«Астана» обыграла греческий «Арис» в первом матче второго отборочного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

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У победителей дубль оформил хорватский футболист Марин Томасов, отличившийся с передачи Тиграна Барсегяна и Абзала Бейсебекова на 25-й и 71-й минутах соответственно.

При этом астанчане заканчивали игру вдесятером вследствие удаления на 76-й минуте Луки Шимуновича, заработавшего второе предупреждение.

В то же время стоит сказать, что «Арис» был очень опасным и имел шанс забить в начале матча, когда Дмитрий Непогодов отдал мяч сопернику, но гости не сумели воспользоваться ошибкой голкипера казахстанского клуба. Были у греков и другие моменты, которые они не реализовали.

Впрочем, и Томасов мог отличиться намного раньше, но его удар в упор парировал бразильский вратарь «Ариса» Денис.

Ответная игра команд пройдет через неделю в Греции. Победитель противостояния в следующем раунде турнира сыграет с сильнейшим в паре КуПС (Финляндия) — «Ворскла» (Украина).

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