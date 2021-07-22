«Сочи» одержал первую победу в еврокубках, обыграв «Кешлю» в квалификации Лиги конференций

Голы забили Родриго (10-я минута), Кристиан Нобоа (66, с пенальти) и Максим Барсов (81). На 29-й минуте полузащитник сочинцев Артур Юсупов получил травму и был заменен на Сергея Терехова.
Ответный матч пройдет в Азербайджане 29 июля.
«Сочи» по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге, завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках.
Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 27 августа, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года.