Стало известно, сколько «Сочи» заработал на продажах трансляции матча против «Кешли»

«Футбольный клуб «Сочи» продал почти 2000 PPV, что принесло ему около 150 тысяч рублей прибыли, так как стоимость доступа к трансляции была всего 75 рублей. Но не это главное. Я бы хотел отметить несколько других факторов подобной трансляции, которую клуб полностью организовал сам и сам же продавал через Sportrecs свои PPV.

1. У клуба не было никаких ограничений по рекламе. Если бы матч транслировался на «Матч ТВ», никакого беттингового партнера у «Сочи» бы не было. А это принесло существенный доход.

2. Клуб полностью окупил продакшн этой игры, который стоил существенно дешевле продакшна «Матч ТВ».

3. Были и другие статьи доходов для клуба — это и беттинговые права и другие спонсорские деньги. Все это позволило неплохо «Сочи» заработать.