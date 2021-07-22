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23:17 (мск), источник: Sport24

Стало известно, сколько «Сочи» заработал на продажах трансляции матча против «Кешли»

Заместитель генерального директора Sportrecs Иван Катанаев рассказал о процедуре заработка на платной трансляции матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций между «Сочи» и «Кешлей» (3:0). Российский клуб принял решение показывать встречу на сервисе Sportrecs, предлагая купить прямую трансляцию за сумму от 75 рублей.

Сочи
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Источник: РИА "Новости"

«Футбольный клуб «Сочи» продал почти 2000 PPV, что принесло ему около 150 тысяч рублей прибыли, так как стоимость доступа к трансляции была всего 75 рублей. Но не это главное. Я бы хотел отметить несколько других факторов подобной трансляции, которую клуб полностью организовал сам и сам же продавал через Sportrecs свои PPV.

1. У клуба не было никаких ограничений по рекламе. Если бы матч транслировался на «Матч ТВ», никакого беттингового партнера у «Сочи» бы не было. А это принесло существенный доход.

2. Клуб полностью окупил продакшн этой игры, который стоил существенно дешевле продакшна «Матч ТВ».

3. Были и другие статьи доходов для клуба — это и беттинговые права и другие спонсорские деньги. Все это позволило неплохо «Сочи» заработать.

Таким образом, этот матч принес клубу более 2 миллионов рублей прибыли. Если бы игра транслировалась на «Матч ТВ», клуб не заработал бы и половины этих денег, ввиду дороговизны продакшна и многочисленных ограничений со стороны вещателя, — сказал Sport24 заместитель генерального директора Sportrecs Иван Катанаев.

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