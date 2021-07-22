БАТЭ победил батумское «Динамо» в квалификации Лиги конференций

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ обыграли в Батуми местное «Динамо» с минимальным перевесом — 1:0. Победный мяч на 83-й минуте игры забил Павел Нехайчик. Ответный поединок состоится 29 июля на поле «Борисов-Арены». В третьем раунде победитель этой пары сыграет с лучшей командой пары «Петрокуб» (Молдова) — «Сивасспор» (Турция). Сегодня в Кишиневе турки выиграли 1:0.

Обладатели бронзы футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в столице Дании встречались с «Копенгагеном» и проиграли с крупным счетом 1:4. Ответный матч пройдет 29 июля в российской Казани. В случае успеха по сумме двух встреч подопечные Юрия Пунтуса будут соперничать с победителем матчей «Локомотив» (Болгария) — «Словацко» (Чехия). Сегодня в Пловдиве болгары победили 1:0.

Брестское «Динамо» в Пльзени потерпело поражение от чешской «Виктории» — 1:2. Ответная встреча состоится 29 июля в Ереване. Победитель сыграет в третьем раунде с лучшей командой пары «Жальгирис» (Каунас, Литва) — ТНС (Уэльс). В их первой встрече на поле литовского клуба ТНС одержал разгромную победу — 5:0.