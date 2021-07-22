БАТЭ победил батумское «Динамо» в квалификации Лиги конференций
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские футбольные клубы сегодня проводят первые матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
БАТЭ
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Обладатели бронзы футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в столице Дании встречались с «Копенгагеном» и проиграли с крупным счетом 1:4. Ответный матч пройдет 29 июля в российской Казани. В случае успеха по сумме двух встреч подопечные Юрия Пунтуса будут соперничать с победителем матчей «Локомотив» (Болгария) — «Словацко» (Чехия). Сегодня в Пловдиве болгары победили 1:0.
Брестское «Динамо» в Пльзени потерпело поражение от чешской «Виктории» — 1:2. Ответная встреча состоится 29 июля в Ереване. Победитель сыграет в третьем раунде с лучшей командой пары «Жальгирис» (Каунас, Литва) — ТНС (Уэльс). В их первой встрече на поле литовского клуба ТНС одержал разгромную победу — 5:0.
Позже чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» в венгерском Мишкольце встретится с люксембургским клубом «Фола». В случае успеха команда Романа Григорчука сойдется с победителем пары «Линфилд» (Северная Ирландия) — «Борац» (Босния и Герцеговина). Нынешний еврокубковый сезон «Шахтер» начинал в квалификации Лиги чемпионов, где дважды с одинаковым счетом 0:1 уступил болгарскому «Лудогорцу» из Разграда.