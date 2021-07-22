«Шахтер» проиграл первый матч в Лиге конференций

Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Андрей Кордя.

Стоит отметить, что в этом матче «Шахтером» руководил Андрей Финонченко. Главный тренер карагандинцев Магомед Адиев не полетел в Румынию из-за болезни.

Ответная игра пройдет 29 июля в Караганде и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.