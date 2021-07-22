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22 июля, источник: Vesti.kz

«Шахтер» проиграл первый матч в Лиге конференций

Карагандинский «Шахтер» проиграл румынскому ФКСБ в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шахтер Кг
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Встреча в Бухаресте завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 38-й минуте забил Андрей Кордя.

Стоит отметить, что в этом матче «Шахтером» руководил Андрей Финонченко. Главный тренер карагандинцев Магомед Адиев не полетел в Румынию из-за болезни.

Ответная игра пройдет 29 июля в Караганде и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, первым из казахстанских клубов в этом турнире стартовала «Астана», которая обыграла кипрский «Арис» со счетом 2:0.

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