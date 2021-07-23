Солигорский «Шахтер» уступил «Фоле» из Люксембурга в матче Лиги конференций

Еще до перерыва «Фола» имела перевес с разницей с два мяча. Сначала на 19-й минуте отличился Микаэль Омосанья, а на 44-й минуте после грубой ошибки вратаря белорусов Евгения Гутора дальним ударом забил Мирза Мустафич.