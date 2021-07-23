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10:41 (мск), источник: Sport24

Солигорский «Шахтер» уступил «Фоле» из Люксембурга в матче Лиги конференций

Солигорский «Шахтер» потерпел поражение от «Фолы» из Люксембурга в первом матче 2-го раунда Лиги конференций — 1:2.

Фола
Шахтер С
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Источник: Reuters

Еще до перерыва «Фола» имела перевес с разницей с два мяча. Сначала на 19-й минуте отличился Микаэль Омосанья, а на 44-й минуте после грубой ошибки вратаря белорусов Евгения Гутора дальним ударом забил Мирза Мустафич.

«Шахтера» хватило только на то, чтобы сократить разницу в счете, на 67-й минуте забил Игорь Стасевич.

Во время загрузки произошла ошибка.

Формально домашний матч «Шахтер» проводил в венгерском Мишкольце из-за санкций авиаперевозчиков к Белоруссии.

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