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10:47 (мск), источник: БЕЛТА

Григорчук покидает «Шахтер» после поражения в Лиге конференций

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов солигорского «Шахтера» Роман Григорчук покидает свой пост, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
Фола
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Решение было принято совместно руководством клуба и украинским специалистом после поражения от люксембургского клуба «Фола» (1:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Вместе с Романом Григорчуком команду покидают и его ассистенты. Имя нового наставника чемпионов Беларуси будет объявлено в ближайшее время.

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Нынешний еврокубковый сезон «Шахтер» начал в квалификации Лиги чемпионов, дважды проиграв болгарскому «Лудогорцу» из Разграда с одинаковым результатом 0:1. Ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций солигорские футболисты проведут 29 июля в Люксембурге.

В чемпионате Беларуси «Шахтер» идет первым, набрав 40 очков в 14 матчах. Вторым идет борисовский БАТЭ, у которого 39 баллов после 16 проведенных встреч, на 3-м месте минское «Динамо», у которого 30 очков. Матчи 17-го тура пройдут 23—25 июля.

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