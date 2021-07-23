Григорчук покидает «Шахтер» после поражения в Лиге конференций

Решение было принято совместно руководством клуба и украинским специалистом после поражения от люксембургского клуба «Фола» (1:2) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Вместе с Романом Григорчуком команду покидают и его ассистенты. Имя нового наставника чемпионов Беларуси будет объявлено в ближайшее время.