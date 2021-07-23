Ответный матч «Шахтера» в Лиге конференций пройдет за пределами Казахстана. Подробности
Ответный матч квалификации Лиги конференций «Шахтер» — «Стяуа» состоится за пределами Казахстана, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.
Стяуа
Шахтер Кг
Это произойдет
На выбор УЕФА предоставила клубам 5 стран, рекомендованных ими для проведения матча: Польша, Венгрия, Албания, Португалия и Греция. Либо выбрать любую другую страну сообща. «Шахтер» пытается убедить румын согласиться хотя бы на Россию. Руководство «Стяуа» пока против.
Но хитрые румыны промолчали, а сегодня устроили сюрприз, отправив письмо в УЕФА. И теперь карагандинцы вынуждены будут ответный матч провести не в родных стенах. И даже не в родной стране.
Напомним, что ответная игра между «Шахтером» и «Стяуа» должна была пройти 29 июля в Караганде и начаться в 20:00 по времени