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20:43 (мск), источник: Vesti.kz

Ответный матч «Шахтера» в Лиге конференций пройдет за пределами Казахстана. Подробности

Ответный матч квалификации Лиги конференций «Шахтер» — «Стяуа» состоится за пределами Казахстана, сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Стяуа
Шахтер Кг
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Это произойдет из-за того, что Казахстан входит в «красную» зону, а правительство Румынии постановило помещать всех, кто прилетает из таких стран, на двухнедельный карантин. В связи с этим «Стяуа» обратилась в УЕФА, и главный футбольный орган Европы постановил провести матч на нейтральной территории. И обсуждению это не подлежит.

На выбор УЕФА предоставила клубам 5 стран, рекомендованных ими для проведения матча: Польша, Венгрия, Албания, Португалия и Греция. Либо выбрать любую другую страну сообща. «Шахтер» пытается убедить румын согласиться хотя бы на Россию. Руководство «Стяуа» пока против.

По-джентльменски, румыны должны были поставить в известность казахстанскую сторону еще до первого матча. И тогда, возможно, «Шахтеру» удалось бы убедить УЕФА сыграть оба матча на нейтральной территории.

Но хитрые румыны промолчали, а сегодня устроили сюрприз, отправив письмо в УЕФА. И теперь карагандинцы вынуждены будут ответный матч провести не в родных стенах. И даже не в родной стране.

Напомним, что ответная игра между «Шахтером» и «Стяуа» должна была пройти 29 июля в Караганде и начаться в 20:00 по времени Нур-Султана.

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