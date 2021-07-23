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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» и «Астана» должны отстоять преимущество: эксперт оценил выступление клубов КПЛ в еврокубках

Из всех представителей Казахстана в еврокубках только «Кайрат» провел качественный и зрелищный матч, считает эксперт Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он также разобрал игры наших клубов в Лиге конференций.

Астана
Кайрат
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— Что можно сказать о поражении «Тобола» в Хорватии?

— К сожалению, клубы, игравшие на выезде «Тобол» и «Шахтер», проиграли выездные матчи. «Тоболу» попался крепкий орешек в лице «Хайдука». Видно, что у хорватов хорошая команда и высокий класс исполнителей. Хотелось бы, чтобы домашняя игра не стала формальностью, надо побиться за честь клуба и страны. Но будет тяжело. Фаворит, конечно, «Хайдук».

— Может, «Тобол» не привык к такому интенсивному футболу, как в КПЛ?

— В «Тоболе» есть игроки с опытом игр в европейских турнирах, в том числе и в составе сборной. Поэтому так утверждать неверно. Просто сам «Хайдук» — очень сильная команда. Да и в целом много футболистов из Хорватии играют в ведущих клубах. Просто — сильный соперник.

— Поражение «Шахтера» оставляет надежды на ответную игру?

— Я думаю, шансы есть. Но для меня было удивительно, что наши оба клуба играли на выезде в чисто оборонительный футбол. Сейчас так никто не играет — отбиться в гостях, а дома, как получится. Надо играть одинаково в гостях и на своем поле. «Шахтер» только в конце начал смелее действовать. Сейчас надо играть решительно и организованно, и тогда ты можешь на что-то рассчитывать. А если ты боишься и рассчитываешь, как раньше отсидеться, то трудно будет добиться положительного результата.

«Стяуа» на порядок ниже классом «Хайдука». У румын техничная команда, но она уязвима. Против такого футбола есть и другой футбол. Выигрывать единоборства, атаковать большими силами и так далее.

— Как оцените победу «Астаны»?

— Здесь, наверное, сыграл огромный опыт «Астаны». То, что команда умеет выжимать максимум из тех моментов, которые создает. Греки своими возможностями не воспользовались, поэтому и счет комфортный для «Астаны».

В Греции будет тяжело. У «Ариса» хорошие футболисты. Они с первых минут пойдут ва-банк, чтобы отквитать разницу. Есть надежда на то, что «Астана» имеет еврокубковый опыт игр с такими соперниками и сумеет ответить достойно. Это очень важно. Игра будет интересная и зрелищная.

Если в целом брать все матчи наших клубов на этой неделе, включая Лигу чемпионов, то наиболее зрелищным вышел поединок «Кайрата» с «Црвеной Звездой». По всем моментам игра была качественной.

«Астана» и «Кайрат» должны отстоять свое преимущество. А «Тоболу» и «Шахтеру» необходимо выбираться из этой ситуации. Жалко будет, если они закончат свое выступление на раннем этапе.

Напомним, «Кайрат» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы вырвал победу в Алматы у белградской «Црвены Звезды» (2:1). Ответная игра пройдет в ночь с 28 на 29 июля по казахстанскому времени.

«Астана» в домашней игре Лиги конференций одолела греческий «Арис» (2:0), а «Тобол» и «Шахтер» уступили на выезде хорватскому «Хайдуку» (0:2) и румынскому ФКСБ (0:1) соответственно. Ответные встречи состоятся 29 июля.

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