«Бенфика» может подписать Диего Косту перед матчем со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Испанский нападающий Диего Коста может подписать контракт с «Бенфикой». Об этом сообщает журналист Руди Галетти на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, португальцы пытаются уладить детали будущего контракта с форвардом. Косту хочет подписать и «Бешикташ», однако турки предлагают финансовые условия хуже, чем «Бенфика». Диего хочет зарабатывать € 3 млн за сезон плюс бонусы. Португальцы интересовались Костой ещё в марте.