«Кайрат» потерял двух ключевых игроков перед ответным матчем с «Црвеной Звездой» в ЛЧ. Подробности

По данным Mozzartsport, «Кайрат» прибыл в Белград в понедельник, чтобы у футболистов было немного больше времени акклиматизироваться в другом часовом поясе.

«Алматинцы пребывали в хорошем настроении после победы в первой игре на своем поле (2:1), но атмосферу в команде испортили положительные тесты на коронавирус у Хосе Канте, Маки Баньяка, Стаса Покатилова и Айбола Абикена.

Позднее Канте и Абикен прошли повторное тестирование и их анализы оказались отрицательными, в результате чего они смогут сыграть в Белграде.

А вот бывший игрок «Партизана» и воспитанник «Барселоны» Маки Баньяк, а также вратарь Стас Покатилов точно не смогут сыграть в ответном матче", — говорится в тексте.