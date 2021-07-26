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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» потерял двух ключевых игроков перед ответным матчем с «Црвеной Звездой» в ЛЧ. Подробности

«Кайрат» не сможет рассчитывать на некоторых футболистов в ответном матче с «Црвеной Звездой» в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Црвена Звезда
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По данным Mozzartsport, «Кайрат» прибыл в Белград в понедельник, чтобы у футболистов было немного больше времени акклиматизироваться в другом часовом поясе.

«Алматинцы пребывали в хорошем настроении после победы в первой игре на своем поле (2:1), но атмосферу в команде испортили положительные тесты на коронавирус у Хосе Канте, Маки Баньяка, Стаса Покатилова и Айбола Абикена.

Позднее Канте и Абикен прошли повторное тестирование и их анализы оказались отрицательными, в результате чего они смогут сыграть в Белграде.

А вот бывший игрок «Партизана» и воспитанник «Барселоны» Маки Баньяк, а также вратарь Стас Покатилов точно не смогут сыграть в ответном матче", — говорится в тексте.

Напомним, ответная игра состоится 29 июля в Белграде и начнется в 00:30.

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