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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» сделал заявление перед ответным матчем с «Црвеной Звездой» в ЛЧ

«Кайрат» прокомментировал ситуацию с заболевшими футболистами перед ответной игрой с сербской «Црвеной Звездой» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Црвена Звезда
КайратЛига чемпионов: таблица и календарь
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«В настоящее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы четырех игроках «Кайрата», заразившихся вирусом COVID-19.

С сожалением сообщаем, что тест, проведенный перед вылетом в Сербию, выявил коронавирус у одного игрока ФК «Кайрат» — вратаря Стаса Покатилова.

Также непосредственно после первого матча с «Црвеной Звездой» с симптомами ОРВИ обратился в медицинскую службу клуба Маки Баньяк.

Айбол Абикен и Хосе Канте прибыли в Белград на ответный матч и готовятся в штатном режиме", — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что ранее из-за травм «желто-черные» потеряли Жоао Пауло, Гафуржана Суюмбаева и Небойшу Косовича.

Первая встреча команд в Алматы завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Ответная игра пройдет в Белграде в ночь с 28 на 29 июля и начнется в 00:30 по времени Нур-Султана.

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