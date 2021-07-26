«Кайрат» сделал заявление перед ответным матчем с «Црвеной Звездой» в ЛЧ

«В настоящее время в СМИ и социальных сетях распространяется информация о якобы четырех игроках «Кайрата», заразившихся вирусом COVID-19.

С сожалением сообщаем, что тест, проведенный перед вылетом в Сербию, выявил коронавирус у одного игрока ФК «Кайрат» — вратаря Стаса Покатилова.

Также непосредственно после первого матча с «Црвеной Звездой» с симптомами ОРВИ обратился в медицинскую службу клуба Маки Баньяк.

Айбол Абикен и Хосе Канте прибыли в Белград на ответный матч и готовятся в штатном режиме", — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что ранее из-за травм «желто-черные» потеряли Жоао Пауло, Гафуржана Суюмбаева и Небойшу Косовича.