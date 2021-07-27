Минус Покатилов. Как «Кайрат» будет выкручиваться в матче ЛЧ без основного голкипера?

У Покатилова перед вылетом в Белград был выявлен коронавирус. Также СМИ сообщали о положительных тестах у Хосе Канте, Айбола Абикена и Маки Баньяка. Но «Кайрат» опроверг эту информацию. В заявлении говорится, что Баньяк обратился к медикам клуба с симптомами ОРВИ, а Канте и Абикен готовятся к игре в штатном режиме.

Потеря Покатилова, пожалуй, сейчас самая тяжелая для «Кайрата» перед ответной игрой с «Црвеной Звездой». Напомним, ранее чемпионы лишились из-за травм Гафуржана Суюмбаева, Небойши Косовича и Жоао Пауло. Но если о замене полевых игроков можно говорить с точки зрения равноценности, то с вратарями не все так однозначно.

Потеря Покатилова обидна еще и потому, что он основной голкипер команды, в отличной форме и провел сильные, стабильные матчи в еврокубках. Во многом его действия в матчах с «Маккаби» и в первой встрече с «Црвеной Звездой» придавали партнерам уверенность и приводили к успеху.

Сменщик Покатилова Данил Устименко в текущем сезоне провел за основную команду лишь два полных матча, и один он заканчивал из-за удаления в раздевалке. Устименко выходил на поле в Суперкубке и дважды в Кубке Казахстана. И здесь стоит сказать, что 20-летний голкипер не впечатлил. На его счету один пропущенный гол, а прямой красной карточки он удостоился в кубковой игре с «Каспием» (0:2).

Футбол Лига чемпионов 2021/2022 2-й отборочный раунд, 28.07.2021, 21:30 Црвена Звезда - Кайрат -

Сейчас трудно понять, в какой форме молодой вратарь и, самое главное, с каким психологическим грузом он может столкнуться. Но у тренерского штаба «Кайрата» нет других вариантов. Устименко предстоит выйти из тени Покатилова и проявить себя в серьезном матче. При всем уважении к Кубку Казахстана, где «Кайрат» предпочитает обходится молодежью, Лига чемпионов, безусловно, другой по накалу и классу турнир, где «Кайрат» имеет шанс пройти в следующий раунд.

Как бы банально и избито ни звучала фраза о том, что вратарь — это полкоманды, но в данном случае она целиком отражает всю суть происходящего. Для Устименко это, наверное, матч всей жизни. Если с такими кадровыми проблемами удастся в Белграде отстоять нужный результат, то честь и хвала алматинцам. Об обратном даже не думается. Хочется верить, что молодому голкиперу «Кайрата» будут сопутствовать везение и уверенность и он проявит себя во всей красе.