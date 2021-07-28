Футболистам «Тобола» пообещали рекордные премиальные за проход в следующий раунд Лиги конференций УЕФА

«Инсайд из “Тобола”: футболистам костанайского клуба обещаны рекордные в истории казахстанского футбола премиальные в случае победы над “Хайдуком” с нужным счетом и выхода команды в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Поможет ли? Можно ведь пообещать мильон и за выигрыш Лиги чемпионов, а толку-то», — пишет источник.