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28 июля, источник: Vesti.kz

Футболистам «Тобола» пообещали рекордные премиальные за проход в следующий раунд Лиги конференций УЕФА

Футболистам костанайского «Тобола» пообещали премиальные за выход в следующий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА.

Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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По информации телеграм-канал «Тень отца Гурмана», речь идет о рекордной для казахстанского футбола сумме.

«Инсайд из “Тобола”: футболистам костанайского клуба обещаны рекордные в истории казахстанского футбола премиальные в случае победы над “Хайдуком” с нужным счетом и выхода команды в следующий раунд квалификации Лиги конференций. Поможет ли? Можно ведь пообещать мильон и за выигрыш Лиги чемпионов, а толку-то», — пишет источник.

Напомним, «Тобол» в первом матче Лиги конференций на выезде проиграл «Хайдуку» со счетом 0:2.

Ответная игра пройдет 29 июля в Костанае и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана.

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