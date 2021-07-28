«Кайрат» пропустил 5 безответных голов и вылетел из Лиги чемпионов

Ответная встреча команд в рамках второго квалификационного раунда ЛЧ прошла в Белграде и завершилась со счетом 5:0. Хозяева сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив три безответных мяча.

Сначала на девятой минуте игры Александар Катай дальним ударом вывел «Црвену» вперед, поразив ворота Данила Устименко, который заменил Стаса Покатилова — основной голкипер «Кайрата» выбыл из-за коронавируса.

Спустя 12 минут Лоис Дьони удвоил преимущество сербской команды, точно пробив в дальний угол из-за пределов штрафной.

На исходе получаса игры «Кайрат» был вынужден произвести замену — вместо получившего травму Дино Микановича на поле вышел Гулжигит Алыкулов.

На 42-й минуте Катай прямым ударом со штрафного довел счет до разгромного.

В самом начале второго тайма счет на табло стал 4:0, а гол на свой счет записал полузащитник Мирко Иванич (49-я). На 56-й минуте в ворота «Кайрата» влетел пятый мяч — отличился Филиппо Фалько.

Напомним, первая игра в Алматы закончилась минимальной победой хозяев — 2:1. Таким образом, «Црвена Звезда» победила по сумме двух игр с общим счетом 6:2 и прошла дальше.

В третьем квалификационном раунде ЛЧ подопечные Деяна Станковича сыграют с победителем пары «Алашкерт» (Армения) — «Шериф» (Молдова).

Матчи этой стадии пройдут 3, 4 и 10 августа. Победители пройдут в раунд плей-офф ЛЧ (жеребьевка состоится 2 августа).