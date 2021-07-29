Гол футболиста «Порту» Тареми признан лучшим в сезоне-2020/21 в турнирах под эгидой УЕФА
Иранский форвард забил ударом через себя в ответной игре ¼ финала Лиги чемпионов против «Челси».
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Иранский форвард забил ударом через себя в ответной игре ¼ финала Лиги чемпионов против «Челси».
ТАСС, 20 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал гол нападающего португальского «Порту» Мехди Тареми в ворота английского «Челси» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов лучшим мячом прошедшего сезона в турнирах УЕФА. Об этом сообщает
Иранец отличился ударом через себя из штрафной площади после подачи с правого фланга.
В ответном матче португальская команда одержала победу со счетом 1:0, но не сумела выйти в полуфинал, так как первая встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Челси». Лондонцы стали победителями Лиги чемпионов, обыграв в финале английский «Манчестер Сити» (1:0).
Тареми 29 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 48 играх за «Порту» во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 18 голевых передач.