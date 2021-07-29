«Шахтер» вышел в третий раунд Лиги конференций УЕФА
Карагандинский «Шахтер» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, обыграв в двухматчевом противостоянии румынский клуб «Стяуа» (ФКСБ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, обыграв в двухматчевом противостоянии румынский клуб «Стяуа», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ответная встреча команд в рамках второго квалификационного раунда турнира прошла на нейтральном поле в Ереване и завершилась со счетом 2:1.
Первыми счет в матче открыли «горняки». На 11-й минуте защитник Михаил Габышев подключился к атаке и вывел «Шахтер» вперед.
Гости сумели отыграться во втором тайме. На 76-й минуте нападающий румын Флоринел Коман сравнял счет.
Однако уже на первой компенсированной минуте Айдос Таттыбаев забил второй мяч в ворота «Стяуы» и перевел встречу в овертайм.
Напомним, первая игра в Бухаресте завершилась со счетом 1:0 в пользу румынского клуба. Таким образом, для выявления победителя командам пришлось играть два дополнительных тайма по 30 минут (прим. — УЕФА отменил правило выездного гола).
В овертайме командам отличиться не удалось, а в серии пенальти точнее оказались футболисты карагандинского клуба, который и прошел в третий раунд ЛК.
Позднее сегодня свои ответные матчи в Лиге конференций проведут еще два казахстанских клуба. «Тобол» примет в Костанае хорватский «Хайдук» (21:00), а «Астана» сыграет на выезде с греческим «Арисом» (00:30).