Брестское «Динамо» повторно уступило «Виктории» в Ереване и вылетело из Лиги конференций

ДИНАМО БРЕСТ — ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ — 1:2
ЕРЕВАН. Академия технического центра ФФА. Начало — в 19.00.
Судья — Мохаммед аль-Хаким (Швеция).
ДИНАМО Бр: Степанов — Юдчиц, Ясюкевич, Аффи, Слабашевич — Олехнович (к), Тихоновский (Шаповал, 79), Седько (Сануси, 80), Лынько (Орешкевич, 55), Беленький — Шестюк (Ануфриев, 87).
Запасные: Денисенко, Щерба, Москаленчик, Милютин, Усеня, Журневич.
ВИКТОРИЯ: Грушка — Ржезник, Гейда (к), Брабец, Гибш — Ндиай — Каямба (Ба Луа, 88), Качер, Шулц (Главаты, 89), Москера (Фалта, 66) — Бегель (Хоры, 28).
Запасные: Тврдонь, Мрозик, Перница, Матейка, Кожелуг, Пахлопник.
ГОЛЫ: 0:1 — Каямба (12). 0:2 — Ржезник (71). 1:2 — Беленький (91+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ясюкевич (40), Слабашевич (76), Орешкевич (94+).