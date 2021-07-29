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Брестское «Динамо» повторно уступило «Виктории» в Ереване и вылетело из Лиги конференций

Брестское «Динамо» не смогло пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. В ответном матче 2-го отборочного раунда брестчане повторно уступили чешской «Виктории» — 1:2.

Динамо Брс
Виктория Пл
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Источник: ФК "Динамо" Брест

ДИНАМО БРЕСТ — ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ — 1:2

ЕРЕВАН. Академия технического центра ФФА. Начало — в 19.00.

Судья — Мохаммед аль-Хаким (Швеция).

ДИНАМО Бр: Степанов — Юдчиц, Ясюкевич, Аффи, Слабашевич — Олехнович (к), Тихоновский (Шаповал, 79), Седько (Сануси, 80), Лынько (Орешкевич, 55), Беленький — Шестюк (Ануфриев, 87).

Запасные: Денисенко, Щерба, Москаленчик, Милютин, Усеня, Журневич.

ВИКТОРИЯ: Грушка — Ржезник, Гейда (к), Брабец, Гибш — Ндиай — Каямба (Ба Луа, 88), Качер, Шулц (Главаты, 89), Москера (Фалта, 66) — Бегель (Хоры, 28).

Запасные: Тврдонь, Мрозик, Перница, Матейка, Кожелуг, Пахлопник.

ГОЛЫ: 0:1 — Каямба (12). 0:2 — Ржезник (71). 1:2 — Беленький (91+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ясюкевич (40), Слабашевич (76), Орешкевич (94+).

Первый матч — 1:2

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