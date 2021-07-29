«Торпедо"-БелАЗ вновь было разгромлено «Копенгагеном» и покинуло Лигу конференций
«Торпедо"-БелАЗ не сумело пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. В ответном матче 2-го раунда жодинцы вновь крупно уступили «Копенгагену» — 0:4.
«Торпедо"-БелАЗ не сумело пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. В ответном матче 2-го раунда жодинцы вновь крупно уступили «Копенгагену» — 0:4.
КАЗАНЬ. Стадион «Центральный». Начало — в 20.00.
Судья — Александр Ануфриев (Латвия).
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма (к) — Устинов (Бурко, 71), Яшин, Аусси, Гружевский (Астахов, 79) — Премудров, Павлюковец — Д. Антилевский (Кленье, 79), Николаевич (Макаров, 63), Габовда — Сомиев (Кириленко, 63).
Запасные: Абрамович, А. Антилевский, Одеойбо, Монтейро, Кухарчик, Ойя.
КОПЕНГАГЕН: Грабара — Дикс (Анкерсен, 47), Нельссон, Бойлесен, Бенгтссон — Стаге (Зека, 51), Фальк (к), Лерагер — Бьель, Вильчек (Винд, 47), Бевинг (Харальдссон, 76).
Запасные: Грютебуст, Юнссон, Хочолава, Дарами, Ойконому, Йенсен, Хейлун, Кристиансен.
ГОЛЫ: 0:1 — Дикс (27). 0:2 — Бовинг (66). 0:3 — Хойлунд (68). 0:4 — Бовинг (78). 0:5 — Хойлунд (93+).
Первый матч — 1:4