«Торпедо"-БелАЗ вновь было разгромлено «Копенгагеном» и покинуло Лигу конференций

«Торпедо"-БелАЗ вновь было разгромлено «Копенгагеном» и покинуло Лигу конференций

«Торпедо"-БелАЗ не сумело пробиться в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций. В ответном матче 2-го раунда жодинцы вновь крупно уступили «Копенгагену» — 0:4.