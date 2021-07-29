БАТЭ на «Борисов-Арене» потерпел крупное поражение от «Динамо» из Батуми и вылетел из Лиги конференций

В гостях БАТЭ был сильнее — 1:0.
БАТЭ — ДИНАМО БАТУМИ — 1:4
Борисов. «Борисов-Арена». Начало — в 20.00.
Судья — Урс Шнидер (Швейцария).
БАТЭ: Чичкан — Нечаев, А. Филипович, Я. Филипович, Бордачев — Милич (Бессмертный, 86), Карасев (Носко, 84), Яблонский, Умаров — Нехайчик (к), Сигневич (Юсов, 63).
Запасные: Дергачев, Кудравец, Василевич, Волков, Копитович.
ДИНАМО Бт: Купатадзе — Чабрадзе, Кобахидзе (к), Азацкий, Азаров — Тейди, Алтунашвили (Наваловски, 92+) — Мамучашвили (Гаприндашвили, 85), Зария (Манджагаладзе, 66), Джигаури (Шиндагоридзе, 82) — Фламарион (Панцулая, 83).
Запасные: Алавидзе, Гагошидзе, Маргвелашвили, Никабадзе, Саного, Тевдорадзе.
ГОЛЫ: 1:0 — Яблонский (46+). 1:1 — Мамучашвили (47, с пенальти). 1:2 — Фламарион (58). 1:3 — Азаров (74). 1:4 — Панцулая (95+).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Кобахидзе (17), Зария (23), Фламарион (24), Милич (56), Панцулая (92+).