«Шахтер» во второй раз проиграл «Фоле» из Люксембурга и вылетел из Лиги конференций
Солигорский «Шахтер» вылетел из еврокубков. В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций горняки повторно уступили «Фоле» из Люксембурга — 0:1.
ФОЛА — ШАХТЕР — 1:0
ЭШ. «Эмиль Майриш». Начало — в 20.30.
Судья — Ярослав Козик (Украина).
ШАХТЕР: Гутор — Бегунов, Филипенко, Хадаркевич (Антич, 46), Сачивко — Пейич (Сзоке, 60), Кендыш (к), Ахмеди, Стасевич (И. Иванович, 56) — Дарбо, Скавыш (Д. Иванович, 56).
Запасные: Черник, Руденок, Малащицкий, Антич, Шатара, Сотников, Корзун, Подстрелов, Козел.
ФОЛА: Кабрал — Гризе, Делгаду, Клейн (к), Уассьеро — Фрере, Мустафич (Карон, 69), Пиментел — Бенси (Бутриф, 61), Диалло (Драгович, 75) — Омосанья (Лукас Коррейя, 75).
Запасные: Да Кошта, Мартинш, Мухаремович, Ленни Коррейя, Мюра, Дикаба, Паррейра, Кошта де Соуза. ГОЛ: 1:0 — Делгадо (52).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Делгаду (1), Кендыш (24), Пейич (25), Хадаркевич (30), Бегунов (39), Д. Иванович (76), Бутриф (89), Ферере (93+).
Первый матч — 2:1