«Рубин» сыграет с «Ракувом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций

ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб «Рубин» сыграет с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Во втором квалификационном раунде «Ракув» играл против литовской «Судувы». Обе встречи завершились без забитых мячей. В серии пенальти польский клуб оказался сильнее со счетом 4:3.

Первый матч против «Ракува» казанский клуб проведет на выезде. Встречи пройдут 5 и 12 августа.

Ранее в третий квалификационный раунд вышел «Сочи», обыгравший азербайджанскую «Кешлю» (3:0, 4:2). В следующем раунде «Сочи» сыграет с победителем противостояния между сербским «Партизаном» и словацким ДАК-1904. В первом матче клуб из Белграда одержал победу со счетом 1:0. Вторая встреча завершится позднее в четверг.