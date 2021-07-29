«Рубин» сыграет с «Ракувом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций
Польский клуб в серии пенальти победил литовскую «Судуву».
ТАСС, 29 июля. Российский футбольный клуб «Рубин» сыграет с польским «Ракувом» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
Во втором квалификационном раунде «Ракув» играл против литовской «Судувы». Обе встречи завершились без забитых мячей. В серии пенальти польский клуб оказался сильнее со счетом 4:3.
Первый матч против «Ракува» казанский клуб проведет на выезде. Встречи пройдут 5 и 12 августа.
Ранее в третий квалификационный раунд вышел «Сочи», обыгравший азербайджанскую «Кешлю» (3:0, 4:2). В следующем раунде «Сочи» сыграет с победителем противостояния между сербским «Партизаном» и словацким ДАК-1904. В первом матче клуб из Белграда одержал победу со счетом 1:0. Вторая встреча завершится позднее в четверг.
Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.