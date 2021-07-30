«Партизан» сыграет против «Сочи» в квалификации Лиги конференций

Ответная встреча второго раунда, прошедшая в городе Дунайска-Стреда (Словакия), закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей, голы забили Данило Пантич (20-я минута) и Рикарду (80).

В первой игре в Белграде хозяева добились победы со счетом 1:0.

Соперником «Партизана» в третьем отборочном раунде будет «Сочи», который по сумме двух матчей победил азербайджанскую «Кешлю». Первая игра пройдет 5 августа в Сочи, ответная встреча состоится 12 августа в Сербии.