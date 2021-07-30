«Партизан» сыграет против «Сочи» в квалификации Лиги конференций
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Сербский «Партизан» нанес поражение словацкому клубу ДАК 1904 и пробился в третий квалификационный раунд футбольной Лиги конференций.
Сочи
Партизан
Ответная встреча второго раунда, прошедшая в городе
В первой игре в Белграде хозяева добились победы со счетом 1:0.
Соперником «Партизана» в третьем отборочном раунде будет «Сочи», который по сумме двух матчей победил азербайджанскую «Кешлю». Первая игра пройдет 5 августа в Сочи, ответная встреча состоится 12 августа в Сербии.
Матчи третьего квалификационного раунда должны пройти 5 и 12 августа.