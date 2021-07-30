«Астана» вырвала победу на 121-й минуте и вышла в третий раунд Лиги конференций
«Астана» вышла в третий квалификационный раунд Лиги конференций, обыграв греческий «Арис», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
Арис
Основное время ответной встречи в рамках второго раунда турнира, прошедшей в Салониках, завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев.
В составе «Ариса» отличились Димитрис Манос (36-я минута) и Лукас Саша (78-я). При этом греки доигрывали меньшинстве — на 86-й минуте красную карточку получил полузащитник Матео Гарсия.
Напомним, в первой игре «Астана» победила — 2:0. Для выявления победителя командам пришлось играть дополнительное время.
В овертайме удачливее оказались гости — победу «Астане» на 121-й минуте принес Энео Битри.
Ранее в третий раунд Лиги конференции вышли костанайский «Тобол» и карагандинский «Шахтер». которые свои первые матчи, к слову, на выезде проиграли (0:2 и 0:1 соответственно).