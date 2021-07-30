Выступали в группе ЛЧ, а теперь там играет одна молодежь. Что известно о сопернике «Тобола» в Лиге конференций

«Жилина» — клуб из одноименного словацкого города, который был образован в 1908 году.

Интересно, что команда, как и «Тобол», ассоциируется с желто-зелеными цветами. История помнит семь чемпионств «Жилины» в высшем дивизионе Словакии, одну победу в Кубке и пять — в Суперкубке страны.

В прошлом сезоне «Жилина» заняла четвертое место в чемпионате, уступив лишь «Словану», ДАК-1904 и «Спартаку» из Трнавы. Текущую еврокубковую кампанию команда начала с первого квалификационного раунда Лиги конференций. На этой стадии словацкий коллектив разобрался с грузинской «Дилой» — 6:3 (5:1, 1:2). Во втором раунде «Жилина» оказалась сильнее серебряного призера чемпионата Кипра «Аполлона» — 5:3 (3:1, 2:2). В сезоне-2010/11 клубу удалось пробиться в групповой этап Лиги чемпионов через квалификационный путь. Тогда команда проиграла все шесть матчей в квартете против «Челси», марсельского «Олимпика» и московского «Спартака» с общим счетом 3:19.

В последний раз «Жилина» была близка к групповой стадии еврокубков в сезоне-2015/16, когда словаков в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы остановил лишь «Атлетик Бильбао» — 3:3 (3:2, 0:1). Все решили два гостевых гола в исполнении басков. В прошлом сезоне команда оступилась в первом же раунде отбора Лиги Европы, проиграв валлийскому «Нью-Сейнтс» в дополнительное время — 1:3 (в прошлом розыгрыше в квалификации не было ответных матчей из-за сложной эпидемиологической ситуации). Возглавляет клуб 43-летний словацкий специалист Павол Стане. Он был назначен главным тренером в январе 2020 года, а до этого являлся наставником второй команды «Жилины». В команде очень много воспитанников, а одним из них является и 29-летний капитан Якуб Паур, играющий в центре полузащиты. Несмотря на ответственный статус в одной из лучших команд страны, в национальной сборной Словакии Паур все еще так и не дебютировал.

Отлично себя проявляет и правый защитник Бенсон Ананг, который с прошлого года начал вызываться в сборную Ганы. 21-летний латераль в четырех матчах Лиги конференций успел и забить сам, и ассистировать партнеру.

На протяжении нескольких лет в команде играет 22-летний атакующий полузащитник Вахан Бичахчян, который с недавних времен начал вызываться в сборную Армении. На его счету четыре матча в еврокубках этого сезона, два гола и одна результативная передача.

В команде прямо сейчас есть лишь один футболист старше 24 лет — это капитан Паур. Всем остальным от 18 до 24 лет включительно. В «Тоболе» есть аж 18 футболистов в возрасте старше 25 лет.

В марте 2020 года появилась информация, что «Жилина» запустила юридический процесс самоликвидации. В клубе начался кризис после того, как в мире разбушевалась пандемия.

Футболисты отказались идти на понижение зарплаты, поэтому «желто-зеленые» были на грани конца своего существования. Но в итоге самого печального исхода удалось избежать, и спустя год с лишним клуб собирается бороться за выход в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

Прямо сейчас в клубе лишь пять легионеров. Они представляют Гану, Армению, Северную Македонию, Польшу и Нигерию. По общей трансферной стоимости «Жилина» уступает «Тоболу» почти в два раза — 6,95 миллиона против 12,78 миллиона евро.

В премьер-лиге Казахстана выступали четыре представителя Словакии, ранее игравших за «Жилину». Среди них бывшие игроки «Кайрата» Милош Лачны и Лукаш Тесак, экс-вингер «Атырау» Франтишек Кубик, а также некогда хавбек «Шахтера» Стефан Зошак.

Домашние матчи «Жилина» принимает на стадионе «Под Дубнем», вмещающем более 11 тысяч зрителей. Арена была открыта в 1941 году. На ней также выступает национальная сборная Словакии.

Напомним, что сам «Тобол» начинал путь со второго раунда отбора Лиги конференций. Костанайцам удалось совершить камбек в противостоянии с хорватским «Хайдуком» — 4:3 (0:2, 4:1).