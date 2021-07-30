«Думаю, следующие соперники тоже проходимые». Эксперт оценил выступление казахстанских клубов в еврокубках

— За счет чего «Шахтеру» удалось пройти ФКСБ?

— Мне показалось, что карагандинцы вышли мотивированными на матч. Если в первой игре команда сыграла пассивно в атаке, то здесь «Шахтер» был настроен на победу. В конце основного времени карагандинцам удалось дожать соперника — это говорит о том, что у команды есть характер.

В целом, хочу сказать, что «Стяуа» была по зубам «Шахтеру». Команда, проявив характер, заслужила, выстрадала эту победу.

У румын техничная команда, но если ей навязать борьбу, то она проявит уязвимость. Так и случилось.

— Было ли опасение, что «горняки» плохо исполнят серию пенальти?

— Нет, потому что пошли бить опытные ребята, которых наверняка тренерский штаб определил для этого еще до игры. Они уверенно реализовали свои попытки.

Думаю, в психологическом плане, все было на стороне «Шахтера». Команда сумела забить в конце, а это дает дополнительный стимул и мотивацию. Карагандинцы первыми начали бить пенальти. По статистике, команда, которая начинает серию и сразу забивает, как правило выигрывает.

— Что можно сказать об игре «Тобола» с «Хайдуком»?

— После первого тайма не было видно, за счет чего команда сможет отыграть гандикап. Но потом, я понял, что команда сыграла очень правильно. Тренерский штаб выбрал верную тактику и угадал со стартовым составом. «Тобол» сумел забить трижды, повергнув в шок соперника.

В тренерском искусстве есть правило, что после первого забитого гола, против соперника в течение десяти минут надо играть агрессивно, прессинговать и не давать пропустившей мяч команде прийти в себя. «Тобол» так и сыграл.

К сожалению, не получилось удержать счет 3:0. Но в дополнительное время ребята показали свою игру и не подстраивались под соперника. Поэтому победа осталась за «Тоболом».

— «Астане», в отличие от «Шахтера» и «Тобола», нужно было удержать преимущество в игре с «Арисом». В итоге, столичные футболисты забили победный гол в концовке дополнительного времени. Что произошло здесь?

— После первого пропущенного гола были опасения, что команда может не выдержать, тем более, не играл Томасов. Здесь получилось так — «Арис» постоянно атаковал, а «Астана» сдерживала наступление. В футболе бывает такое, когда владеешь преимуществом, но один пропущенный гол все перечеркивает. В целом, «Астана» неудачно сыграла.

То, что последний стандарт они использовали добились своего. Это говорит о том, что команда терпела и играла до последнего. Греки уже ведь готовились к серии пенальти.

Я рад, что все три клуба прошли дальше. И «Кайрат» будет продолжать играть в Лиге Европы. Думаю, ближайшие соперники тоже проходимые для наших клубов.