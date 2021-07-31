Болельщики «Бенфики» не посетят матч Лиги чемпионов против «Спартака» в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Болельщики португальского футбольного клуба «Бенфика» не посетят первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского «Спартака». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Лиссабона.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве на «Открытие банк арене». Начало игры — 20:00 мск. Ответная игра состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» 10 августа.

«На матче против “Спартака” не будет болельщиков “Бенфики”, только персонал», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба из Лиссабона в ответ на запрос, могут ли посетить игру в Москве португальские болельщики или представители дипломатической миссии Португалии в российской столице.