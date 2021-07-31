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15:14 (мск), источник: ТАСС

Болельщики «Бенфики» не посетят матч Лиги чемпионов против «Спартака» в Москве

Встреча состоится 4 августа на «Открытие банк арене».

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Болельщики португальского футбольного клуба «Бенфика» не посетят первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против российского «Спартака». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Лиссабона.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве на «Открытие банк арене». Начало игры — 20:00 мск. Ответная игра состоится в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» 10 августа.

«На матче против “Спартака” не будет болельщиков “Бенфики”, только персонал», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба из Лиссабона в ответ на запрос, могут ли посетить игру в Москве португальские болельщики или представители дипломатической миссии Португалии в российской столице.

30 июля «Спартак» на официальном сайте объявил о том, что матч с «Бенфикой» смогут посетить до 3 тыс. болельщиков. В московском клубе отметили, что продажа билетов начнется 2 августа, они будут доступны для владельцев абонементов на домашние матчи красно-белых в течение предыдущих двух сезонов. В «Спартаке» подчеркнули, что билеты будут продаваться только на трибуны A и B.

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