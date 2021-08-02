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13:39 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» узнал возможного соперника в Лиге чемпионов в случае выхода в раунд плей-офф

В случае победы над «Бенфикой» московский клуб сыграет с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн».

Спартак
Бенфика
Мидтьюлланн
ПСВЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» в случае выхода в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет за право выступить в групповой стадии турнира с победителем пары ПСВ (Нидерланды) — «Мидтьюлланн» (Дания).

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Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.

«Спартаку» для выхода в раунд плей-офф необходимо преодолеть третий отборочный раунд Лиги чемпионов. На этой стадии красно-белые сыграют с португальской «Бенфикой». Первая игра между российской и португальской командами состоится 4 августа в Москве на «Открытие Банк Арене» (начало — в 20:00 мск). Ответная встреча пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» (22:00 мск).

Первые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 17 и 18 августа, ответные игры — 24 и 25 августа. Начало всех встреч на этой стадии — 22:00 мск. Если по итогам основного времени второго матча победитель не будет выявлен, будут проводиться дополнительное время и, в случае необходимости, серия пенальти. Победители двухматчевых противостояний раунда плей-офф выйдут в групповой этап Лиги чемпионов, где присоединятся к 26 клубам, у которых есть прямые путевки в основную стадию турнира.

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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 26 августа в Стамбуле. Проигравшие в матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграют в групповом этапе Лиги Европы. Жеребьевка второго по значимости еврокубка состоится 27 августа.

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