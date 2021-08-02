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21:43 (мск), источник: Sport24

Витория сравнил «Спартак» и «Бенфику» перед очным матчем в Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Руй Витория сравнил московскую команду и «Бенфику» накануне очного матча в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов. Ранее Витория также возглавлял и португальский клуб.

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«Бенфика» очень похожа со «Спартаком» в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда играешь на таком уровне, нельзя никогда опускать планку. Подобные матчи решаются в маленьких деталях. «Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку, — сказал Витория в интервью клубному ютуб-каналу.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).

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