Витория сравнил «Спартак» и «Бенфику» перед очным матчем в Лиге чемпионов

«Бенфика» очень похожа со «Спартаком» в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.
Когда играешь на таком уровне, нельзя никогда опускать планку. Подобные матчи решаются в маленьких деталях. «Бенфика» — очень сильная и опытная команда. Но нам нечего терять, что является небольшим преимуществом. У «Бенфики» груз ответственности больше, что может сыграть нам на руку, — сказал Витория в интервью клубному ютуб-каналу.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится в среду, 4 августа. Начало — в 20.00 (мск).