Витория сравнил «Спартак» и «Бенфику» перед очным матчем в Лиге чемпионов

«Бенфика» очень похожа со «Спартаком» в плане организации, в плане болельщиков, в качестве значимости клуба в стране. У меня там осталось много друзей. Но на этой игре они будут преследовать свои цели, а я желаю победы своему клубу. Это будет интересное противостояние.