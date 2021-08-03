Геркус о «Спартаке» в ЛЧ: «Выйти в группу практически невозможно. Это жесточайшая мясорубка»

«Отобраться в групповой этап практически невозможно. По сути, сформировалась группа — «Спартак», «Бенфика», «Мидтьюлланд», ПСВ — из которой выходит одна команда. Кажется, что это отборочные, но на самом деле это жесточайшая мясорубка. Шансов выйти из нее очень мало, к этому надо быть готовыми.