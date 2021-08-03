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10:59 (мск), источник: Sports.Ru

Геркус о «Спартаке» в ЛЧ: «Выйти в группу практически невозможно. Это жесточайшая мясорубка»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус не верит, что «Спартаку» удастся выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Бенфика
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Источник: AFP 2021

«Отобраться в групповой этап практически невозможно. По сути, сформировалась группа — «Спартак», «Бенфика», «Мидтьюлланд», ПСВ — из которой выходит одна команда. Кажется, что это отборочные, но на самом деле это жесточайшая мясорубка. Шансов выйти из нее очень мало, к этому надо быть готовыми.

Если «Спартак» выходит, у него дополнительно появляется 25 миллионов, там уже можно покупать, если есть возможность и необходимость, — сказал Геркус в эфире канала «Матч Премьер».

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Завтра «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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